Світова федерація бадмінтону дозволила нейтральним спортсменам із рф і Білорусі брати участь у турнірах

Світова федерація бадмінтону (BWF) дозволила нейтральним індивідуальним спортсменам з росії та Білорусі брати участь у міжнародних турнірах, починаючи з 26 лютого 2024 року.

Про це пише пресслужба BWF.

Це рішення «відповідає критеріям прийнятності Міжнародного олімпійського комітету для участі» гравців з росії та Білорусі як нейтральних спортсменів.

BWF заявляє, що контролюватиме поведінку всіх індивідуальних нейтральних спортсменів, щоб стежити за дотриманням ними таких умов.

Водночас Світова федерація бадмінтону вважає, що допуск росіян і білорусів до змагань «є позитивним кроком вперед у рамках наших зусиль сприяти миру та солідарності». І разом з цим BWF «висловлює непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті» і засуджує вторгнення в Україну.