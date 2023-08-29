Світова федерація бадмінтону дозволила нейтральним спортсменам із рф і Білорусі брати участь у турнірах

Світова федерація бадмінтону (BWF) дозволила нейтральним індивідуальним спортсменам з росії та Білорусі брати участь у міжнародних турнірах, починаючи з 26 лютого 2024 року.
Про це пише пресслужба BWF.
Це рішення «відповідає критеріям прийнятності Міжнародного олімпійського комітету для участі» гравців з росії та Білорусі як нейтральних спортсменів.
BWF заявляє, що контролюватиме поведінку всіх індивідуальних нейтральних спортсменів, щоб стежити за дотриманням ними таких умов.
Водночас Світова федерація бадмінтону вважає, що допуск росіян і білорусів до змагань «є позитивним кроком вперед у рамках наших зусиль сприяти миру та солідарності». І разом з цим BWF «висловлює непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті» і засуджує вторгнення в Україну.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени у яких міжнародних змаганнях можуть брати участь».
- У квітні Світова федерація бадмінтону продовжила заборону на участь у турнірах для російських і білоруських збірних, пояснюючи рішення міркуваннями безпеки й солідарністю з Україною.