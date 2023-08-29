Bloomberg: путін поїде в Китай, це перший його візит за кордон після видачі ордера на арешт

Президент росії погодився на перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні анонімні обізнані джерела.

Три обізнані джерела Bloomberg зазначають, що Кремль готує візит путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях», що відбудеться у жовтні. Одне з джерел повідомило, що путін прийняв запрошення Сі Цзіньпіна взяти участь у заході.

Востаннє путін відвідував Китай у 2022 році на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні, напередодні 24 лютого.