Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що путін побував у Маріуполі

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кремля повідомили, що президент росії володимир путін нібито відвідав окупований Маріуполь.

У цих повідомленнях йдеться, що путін оглянув низку обʼєктів міста, а також поспілкувався з місцевими жителями. Президент рф нібито прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім обʼїхав кілька районів міста, роблячи зупинки.

В окупованому місці віцепремʼєр Марат Хуснуллін нібито розповідав російському президенту про перебіг будівництва. Пропагандистський кремлівський телеканал «Звезда» опублікував кілька відео про це.

Російські пропагандисти повідомляють, що на цих відео путін їде по Маріуполю, а потім відвідує маріупольську філармонію, але незалежних підтверджень цьому немає.