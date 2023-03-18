Уперше після початку повномасштабного вторгнення путін відвідав окуповані території України. У МЗС відреагували

Російський президент володимир путін вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав окуповані території України — півострів Крим. У МЗС нагадали про те, що путіна розшукує міжнародне правосуддя, а «приєднання» Криму було незаконним.
Про це йдеться в заяві МЗС України.
Сам путін 18 березня з неанонсованим візитом приїхав до Криму. Він відвідав Севастополь. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито з путіним планувалася нарада по відеозвʼязку, але російський президент прибув особисто. Це вперше з 24 лютого 2022 року путін приїжджає на окуповані території України.
У МЗС України наголосили, що 16 березня минуло 9 років із моменту проведення незаконного «референдуму» в Криму, а 18 березня — з моменту анексії.
«Уже девʼять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи й утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір і обстоювати свої демократичні права та цінності», — зазначили там.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий референдум про статус півострова. Президент росії путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ», анексувавши українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили проти росії санкції.