Уперше після початку повномасштабного вторгнення путін відвідав окуповані території України. У МЗС відреагували

Російський президент володимир путін вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав окуповані території України — півострів Крим. У МЗС нагадали про те, що путіна розшукує міжнародне правосуддя, а «приєднання» Криму було незаконним.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Сам путін 18 березня з неанонсованим візитом приїхав до Криму. Він відвідав Севастополь. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито з путіним планувалася нарада по відеозвʼязку, але російський президент прибув особисто. Це вперше з 24 лютого 2022 року путін приїжджає на окуповані території України.

У МЗС України наголосили, що 16 березня минуло 9 років із моменту проведення незаконного «референдуму» в Криму, а 18 березня — з моменту анексії.

«Уже девʼять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи й утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір і обстоювати свої демократичні права та цінності», — зазначили там.