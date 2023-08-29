ВАКС залишив під вартою нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька, якого раніше викрили на хабарі у $85 тисяч за передачу в оренду землі Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

ВАКС відмовив депутату в задоволенні апеляційної скарги. Він перебуватиме в СІЗО з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. Рішення набуває законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.