Нардепу «Слуги народу» Анатолію Гуньку повідомили про підозру за хабар у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 368 КК). Йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, Гунько запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку $130 доларів за гектар землі.

Вчора, 8 серпня, його із двома спільниками затримали з $85 тисячами від підприємця. Це був перший транш.