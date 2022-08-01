НАЗК склало адмінпротоколи на двох нардепів «Слуги народу» через годинник за $10 тисяч і депутатське звернення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адмінпротоколи на народних депутатів від «Слуги народу» Анатолія Гунька та Олександра Гайду, а також на кількох місцевих посадовців.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

На Гунька протокол склали за годинник Breguet вартістю понад $10 тисяч, який йому подарував помічник. На Гайду протокол склали через використання права на депутатське звернення у власних інтересах.

Такі ж протоколи щодо конфлікту інтересів склали стосовно міського голови Новоград-Волинська Житомирської області Миколи Боровця, який під час участі у виборах отримував добровільні внески до свого виборчого фонду від фізичної особи, та голови Уманської районної ради Черкаської області Віталія Олійника, який одночасно з виконанням своїх повноважень упродовж року був директором компанії.

Крім цього, протоколи стосовно конфлікту інтересів посадовців, які преміювали родичів та доплачували самі собі, складено щодо директора Центрального державного історичного архіву України Олени Полозової, керівника управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Романа Гурського, голів Фастівської районної ради Віктора Веремейчика, Могилів-Подільської районної ради Івана Телеватюка, Первомайської районної ради Алєсі Порхун та Хмельницької районної ради Олександра Чорнієвича.