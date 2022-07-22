НАЗК зібрало базу зрадників із депутатів, правоохоронців та інших. Загалом туди увійшли майже 1 500 людей

Національне агентство з питань запобігання корупції створило базу зрадників, куди внесло всіх підозрюваних у колабораціонізмі. Загалом там уже майже 1 500 людей.

Про це пише НАЗК у своєму Telegram-каналі.

«НАЗК виявило 215 осіб серед місцевих депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування, які можуть бути колаборантами. Загалом база даних зрадників, яку НАЗК передало до СБУ, становить майже 1 500 осіб», — йдеться в повідомленні.

До бази потрапили:

депутати місцевих рад і посадові особи місцевого самоврядування — 215 людей;

голови місцевих рад/адміністрацій — 22 людини;

державні службовці різних рівнів — 32 людини;

правоохоронці — 334 людини;

керівники державних і комунальних підприємств, установ та організацій — 70 людей;

344 приватні особи.

Також там зазначили, що ініціювали притягнення двох осіб, які можуть бути колаборантами, до кримінальної відповідальності. Посадовці-зрадники працювали на Харківщині та Херсонщині — вони передавали росіянам інформацію про місцевих активістів і учасників АТО.