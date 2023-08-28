Антикорупційна рада при Міноборони підтвердила, що закуплені в Туреччині куртки були зимові

Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Євген Грушовець заявив, що куртки з Туреччини, про які раніше писали медіа, точно були зимові.
Про це пише «Радіо Свобода».
«Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше, ці куртки не літні, не демісезонні — це зимові куртки, пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені в Збройні сили України. І більшу частину цих курток дійсно було видано. Ще якась партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, не відповідає дійсності», — сказав Грушовець. Він також додав, що зимову куртку неможливо купити за $30.
Громадська антикорупційна рада також встановила, що Міноборони не мало тих інвойсів, які опинилися в розпорядженні журналістів. За словами Грушовця, ці документи подає винятково турецька сторона, коли відвантажує товар, і Міністерство оборони не повинно було мати цих документів.
Крім того, Громадська рада зʼясувала, що Міноборони почало отримувати ці куртки в жовтні 2022 року, а виробник чи постачальник не отримав всієї передоплати за договором.
«Ми з’ясовуємо, чому так відбувалося. Це точно не шкодило Збройним силам України. Але такі речі були. Крім того, вся партія, яка була поставлена, була в повному обсязі прийнята. Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейблів. Але за участю Командування сил логістики для контролю якості Міноборони була створена комісія. Зважаючи на нагальну потребу в цих куртках уже в зимовий сезон 2022/2023, вони всі були прийняті», — зазначив Євген Грушовець.
Наразі Громадська антикорупційна рада планує відвідати склади, де зберігають ці куртки і спілкується з військовослужбовцями.
За словами Грушовця, питання завищених цін не стосується Міністерства оборони. Бо коли там підписували контракти, то в контракті вказувалася ціна. Потім виробник декларував цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які він проходив транзитом.
«Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, що склалася з початком війни, коли було дуже мало людей. І він ухвалив таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли ухвалював, ми хочемо з’ясувати», — додав він.
Іще антикорупційна рада прагне дізнатися, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу.
Також Грушовець пояснив, що для ЗСУ закупили понад 180 тисяч курток. Купували, зокрема, в українських компаній. Громадська антикорупційна рада при Міноборони сподівається найближчим часом зʼясувати, чи були порушення під час цих закупівель.
- 10 серпня журналіст Юрій Ніколов із посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило в турецької компанії 233 тисячі зимових курток за $20 мільйонів. Митні документи однієї з партій показали: вартість партії з 4 900 курток дорогою з Туреччини до України зросла втричі (з $142 000 до $421 000, або з $29 до $86 за одиницю). До того ж, з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. «Українська правда» повідомила, що цими закупівлями займався Олександр Касай — племінник народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая.
- 25 серпня Олексій Резніков запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж виявиться, що було постачено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народний депутат Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст Михайло Ткач — на три роки припинити займатися журналістською діяльністю.
- 26 серпня Нардеп Анастасія Радіна і журналіст Ткач відповіли міністру оборони Олексію Резнікову на пропозицію парі. Радіна запропонувала Резнікову до 09:00 понеділка, 28 серпня, спростувати те, що Міноборони без тендера купило куртки в «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої є племінник народного депутата з оборонного комітету Геннадія Касая, а також те, що Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказала в документі турецька сторона, за яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав до кордону України. Ткач вимагав спростувати те, що племінник народного депутата від «Слуги народу» був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки.
- Міністр оборони Олексій Резніков 26 серпня заявив, що не знає, чому в турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29. За його словами, скарг на них від військових не надходило. Також міністр сказав, що нардеп Анастасія Радіна і журналіст Ткач не прийняли його виклику. На думку Резнікова, це означає, що їхні звинувачення в заміні зимових курток на літні були неправдою.