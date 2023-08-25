НАЗК: Заступник одеського військкома незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупції в діяльності начальника сектора комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушки. Агентство підозрює, що той незаконно збагатився на понад 14 мільйонів гривень.

Так, теща військкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 мільйони гривень і Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 мільйона гривень. Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 мільйона гривень в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тисяч гривень, що свідчить про приховування реальної вартості його придбання.

Восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 мільйони гривень.

Мати Галушки минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тисяч гривень та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 мільйона гривень, також не маючи для цього фінансової спроможності.

Власником квартири в Одесі вартістю 563 тисячі гривень став і син воєнкома.

Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома. У договорі купівлі-продажу вартість авто зазначена 50 тисяч гривень, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 мільйона, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року дружина поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 мільйона гривень.

Крім зазначених покупок, з 2021 року військком разом із дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Зазначені кошти вносилися на їхні банківські рахунки готівкою через термінали на суми від 9 тисяч до 106 тисяч гривень.

Разом з тим НАЗК встановило, що у Дениса Галушки та його близьких відсутні законні доходи для придбання зазначеного майна.

НАЗК передало усі докази та зібрані дані до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.