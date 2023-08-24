Розвідка: Під час спецоперації у Криму українські бійці ліквідували 30 окупантів та їхню техніку

Українські бійці 24 серпня провели спецоперацію у Криму. Розвідка повідомила «Бабелю» про результати: розвідники пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Спецпідрозділи Головного управління розвідки висадилися у Криму біля села Маяк на мисі Тарханкут, де провели операцію та виконали поставлені завдання.

У селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» і РЛС «Каста-2Е2», а по периметру — позиції для ППО.