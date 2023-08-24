ГУР опублікував кадри спецоперації в Криму — українські військові без втрат повернулись додому

В окупованому Криму вночі 24 серпня пройшла спільна спецоперація українських розвідників за підтримки ВМС. Спецпідрозділи висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.
Там оборонці вступили в бій з підрозділами окупанта — противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.
«Усі цілі та задачі виконано. Після завершення спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій», — додали у розвідці.
Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто «знищення боєприпасів за встановленим графіком».
- Раніше видання «Крим.Реалії» з посиланням на місцеві пабліки повідомило, що в Криму лунали вибухи. За словами місцевих мешканців, від 5-ї ранку вибухи лунали біля села Маяк на мисі Тарханкут.
- У селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2», а по периметру розставлені позиції для ППО.