У ГУР підтвердили знищення ЗРК «Тріумф» у Криму

Головне управління розвідки підтвердило, що 23 серпня в Криму знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Це відбулося поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут.

Вибух також знищив встановлені на установці ракети та особовий склад.

«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму», — наголосили в ГУР.

Вранці місцеві мешканці чули близько семи вибухів, а в небі виднівся стовп диму. Окупаційна влада півострова ще не дала коментарів.