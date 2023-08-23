У ГУР підтвердили знищення ЗРК «Тріумф» у Криму

Головне управління розвідки підтвердило, що 23 серпня в Криму знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Це відбулося поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут.
Вибух також знищив встановлені на установці ракети та особовий склад.
«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму», — наголосили в ГУР.
Вранці місцеві мешканці чули близько семи вибухів, а в небі виднівся стовп диму. Окупаційна влада півострова ще не дала коментарів.
- 12 серпня Міноборони росії заявило про масовану атаку дронів на Крим. Місцеві пабліки писали, що вибухи чули в Новоозерному. Там розташована велика російська військова база, на якій зберігають багато техніки.
- На початку серпня в окупованій Феодосії вночі пролунали вибухи. ОК «Південь» зазначило, що у Феодосії розташоване велике нафтове сховище росіян, де можуть зберігатися запаси палива для Чорноморського флоту.
- Перед цим у Криму поблизу арсеналу Чорноморського флоту рф пролунав вибух.
- Уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву й окупований Крим.
- 28 липня на складі боєприпасів окупантів у Козачій бухті (Севастополь) пролунали вибухи. За даними ГУР, свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєприпасів. У районі Козачої бухти наразі дислокується 810 окрема бригада морської піхоти росіян.