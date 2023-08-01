У Криму поблизу арсеналу Чорноморського флоту рф пролунав вибух

Російські телеграм-канали повідомили про вибухи в Криму, які чули мешканці Севастополя, Бахчисарайського району та Інкерману.

«Крым.Реалии» уточнюють, що один із вибухів пролунав поблизу селища Сахарна Головка — там розташована теплова електростанція та чотири склади армії росії. Осінтер Status-6 геолокував місце вибуху як військову частину 63876-Р — арсенал 758 логістичного центру Чорноморського флоту росії.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі гори Кара-Коба збили безпілотник, який при падінні підпалив траву та чагарники.