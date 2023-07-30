Безпілотники атакували Москву та окупований Крим

Уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.

У Москві два безпілотники впали на території бізнес-центру «Москва-Сіті». Стався вибух, у двох будівлях вибиті вікна. Повідомляють про одного постраждалого, але ніхто не загинув. Через атаки закрили аеропорт «Внуково».

ТАСС

У Міноборони росії стверджують, що збили один безпілотник над Одинцовським районом Московської області, два інших — над «Москва-Сіті».

Також російське відомство повідомило про атаку 25 дронів на Крим. Усі вони нібито були збиті. Інформації про постраждалих немає.

Згодом речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував атаки безпілотників на Москву та окупований росією Крим.

«У росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" – вона вже стосується. Вже є певні настрої в росії – щось прилітає, і гучно. Хай як російська влада хотіла закрити на це очі й сказати, що вони все збили, – і в Криму все збили, і там все збили, – але щось таки прилітає. Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли», – сказав він.