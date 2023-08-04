В окупованій Феодосії вночі пролунали вибухи. Командування «Південь» відреагувало

Уночі 4 серпня у Феодосії, що в окупованому Криму, пролунали вибухи. Місцеві пабліки писали про роботу систем протиповітряної оборони, а мешканці зняли це на відео й опублікували.
Тим часом ОК «Південь» заявило, що у Феодосії розташоване велике нафтове сховище росіян, де можуть зберігатися запаси палива для Чорноморського флоту.
«Тому «бавовна» буде цвісти. І це неминуче», — сказала речниця Командування Наталія Гуменюк.
За попередньою інформацією, у місті дронами атакували саме нафтобазу.
- Днями у Криму поблизу арсеналу Чорноморського флоту рф пролунав вибух.
- Уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву й окупований Крим.
- 28 липня на складі боєприпасів окупантів у Козачій бухті (Севастополь) пролунали вибухи. За даними ГУР, свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєприпасів. У районі Козачої бухти наразі дислокується 810 окрема бригада морської піхоти росіян.