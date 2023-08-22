Поліція проводить понад 200 обшуків по всій країні у справі про схеми ухилу від призову

Національна поліція України 22 серпня проводить понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни у військово-лікарських комісіях, військкоматах і вдома у людей, які причетні до схеми ухиляння від призову.

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Державне бюро розслідувань пише, що проводить обшуки в низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей — у справі про незаконне збагачення керівників військкоматів.

Загалом вже встановили 388 людей, щодо яких є сумніви в законному отриманні постанови ВЛК про непридатність до військової служби. Зараз поліція вилучає медичну документацію, яка може підтвердити незаконні факти видачі довідок.

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Наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також у Херсонському та Бериславському районних військкоматах вже провели 15 обшуків. Заклади перевіряли на корупцію під час проведення загальної мобілізації, незаконне «звільнення» від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобовʼязаних.