«Укренерго» брало рекордну аварійну допомогу від Румунії і Польщі

Увечері 21 серпня в Україні зафіксували новий літній максимум споживання електроенергії. Через це «Укренерго» брало рекордну аварійну допомогу від Румунії та Польщі — 2 000 МВт·год.

Про це пише пресслужба «Укренерго».

Новий літній рекорд споживання на 1,3% перевищив попередній показник, встановлений 16 серпня. «Укренерго» пише, що це «дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії».

Через це з 18:00 до 22:00 Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми.

Наразі Україна імпортує електроенергію зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт. Експорту немає.