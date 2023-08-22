«Укренерго» брало рекордну аварійну допомогу від Румунії і Польщі

Увечері 21 серпня в Україні зафіксували новий літній максимум споживання електроенергії. Через це «Укренерго» брало рекордну аварійну допомогу від Румунії та Польщі — 2 000 МВт·год.
Про це пише пресслужба «Укренерго».
Новий літній рекорд споживання на 1,3% перевищив попередній показник, встановлений 16 серпня. «Укренерго» пише, що це «дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії».
Через це з 18:00 до 22:00 Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми.
Наразі Україна імпортує електроенергію зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт. Експорту немає.
- Напередодні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові швидше реагувати на можливі екстрені ситуації.
- В Україні вже відремонтували понад половину електростанцій, залишилося завершити ремонт чотирьох. Щодо гідроелектростанцій, то 32 агрегати відновили, ще стільки же перебувають у ремонті. «Укренерго» відремонтувало магістральні мережі майже на 80%. А високовольтні підстанції вже відновлені до довоєнного стану.