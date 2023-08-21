Міністр Герман Галущенко: Енергосистема буде готова до зимового сезону

Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові швидше реагувати на можливі екстрені ситуації. Про це 21 серпня заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Енергосистема буде готова до зими, для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії є всі необхідні ресурси. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога — досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», — сказав Герман Галущенко.
За відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли обмежувати подачу електроенергії споживачам не планують. Якщо відключення світла через атаки все ж будуть, то тимчасові.
- 10 жовтня 2022 року росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України. У період з жовтня 2022 року по лютий 2023 росіяни завдали 225 ударів по 112 обʼєктах критичної цивільної інфраструктури України. Збитки інфраструктури України перевищують $10 мільярдів — це стосується енергетичної, газової та теплової галузей.
- В Україні вже відремонтували понад половину електростанцій, залишилося завершити ремонт чотирьох. Щодо гідроелектростанцій, то 32 агрегати відновили, ще стільки же перебувають у ремонті. «Укренерго» відремонтувало магістральні мережі майже на 80%. А високовольтні підстанції вже відновлені до довоєнного стану.