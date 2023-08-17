Україна через рекордне споживання електроенергії запросила допомогу в Румунії

«Укренерго» брало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії (1 200 МВт·год) через новий літній рекорд споживання електроенергії.

Про це пише пресслужба компанії.

О девʼятій годині вечора 16 серпня в Україні був рекорд споживання електрики, який на 0,4% перевищив попередній максимум за 19 липня.

Світловий день зменшився, а частина сонячних електростанцій виробляла менше електроенергії у вечірні години через хмарну погоду, тоді як споживання зростало. Обсягів імпорту електрики не вистачало для покриття потреб.

Тому «Укренерго» взяло допомогу від Румунії, зазначаючи, що «це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, а вартість такої електроенергії висока».

Щоб допомогти енергосистемі, потрібно ощадливо використовувати електрику: вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, перенести користування електроприладами на ранкові або нічні години, вимикати світло, коли виходите з приміщення тощо.

Зараз Україна імпортує електроенергію зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години. Експорту немає.