Євросоюз надав Україні ще €1,5 мільярда фінансової допомоги

Європейський Союз надав Україні новий транш фінансової допомоги на €1,5 мільярда.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Перед цим вона та президент Володимир Зеленський обговорили прогрес України на шляху до ЄС та підтримку від блоку. Серед тем було, зокрема, те, як вивести українське зерно на світові ринки.
- Попередній транш допомоги Україна отримала наприкінці липня. Він покликаний допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру.
- Єврокомісія запропонувала виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися». Однак премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії про надання Україні більшої фінансової підтримки.