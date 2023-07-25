ЄС переказав Україні ще €1,5 мільярда фінансової допомоги

Європейський Союз переказав Україні ще €1,5 мільярда фінансової допомоги. Цей транш покликаний допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки росія продовжує свою нещадну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми перевели ще €1,5 мільярда, щоб допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру. Буде більше», — написала вона.