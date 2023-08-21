Ілон Маск визнав, що у 2022 році розмовляв із путіним

Американський мільярдер, головний виконавчий директор SpaceX Ілон Маск сказав чиновникам Пентагону, що він особисто розмовляв із президентом росії володимиром путіним.
Про це ідеться в матеріалі The New Yorker.
Маск добровільно надав інформацію під час жовтневої розмови з Коліном Калєм, тодішнім високопоставленим політичним чиновником Пентагону. Вони розмовляли про те, що українські сили втратили звʼязок зі Starlink, коли зайшли на окуповану територію.
«Мій висновок полягав у тому, що він [Ілон Маск] нервував через те, що участь Starlink у росії все частіше розглядали як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти побоювання росіян», — сказав Каль журналу New Yorker.
У жовтні Маск заперечував, що розмовляв із путіним. Тоді він написав у Twitter, що говорив із путіним лише один раз — приблизно 18 місяців тому, про космос.
- У лютому 2023 року стало відомо, що SpaceX обмежила для України використання інтернету Starlink для управління дронами.
- У жовтні 2022 року SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування своїх послуг в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць.
- 6 жовтня американська газета The Financial Times писала, що українські військові скаржаться на перебої в роботі Starlink на передовій, які ускладнюють деокупацію. Волонтер Роман Сініцин, який займається забезпеченням українських військових системами Starlink, сказав, що проблема могла виникнути через спроби SpaceX запобігти її неправомірному використанню російськими військовими. Він стверджує, що збої спостерігалися в нещодавно звільнених районах, про взяття яких ЗСУ офіційно не повідомляли.