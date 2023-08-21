Ілон Маск визнав, що у 2022 році розмовляв із путіним

Американський мільярдер, головний виконавчий директор SpaceX Ілон Маск сказав чиновникам Пентагону, що він особисто розмовляв із президентом росії володимиром путіним.

Про це ідеться в матеріалі The New Yorker.

Маск добровільно надав інформацію під час жовтневої розмови з Коліном Калєм, тодішнім високопоставленим політичним чиновником Пентагону. Вони розмовляли про те, що українські сили втратили звʼязок зі Starlink, коли зайшли на окуповану територію.

«Мій висновок полягав у тому, що він [Ілон Маск] нервував через те, що участь Starlink у росії все частіше розглядали як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти побоювання росіян», — сказав Каль журналу New Yorker.

У жовтні Маск заперечував, що розмовляв із путіним. Тоді він написав у Twitter, що говорив із путіним лише один раз — приблизно 18 місяців тому, про космос.