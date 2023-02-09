SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами

Компанія SpaceX обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink для керування безпілотниками в зоні бойових дій.

Про це повідомляє Reuters.

Президентка і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий звʼязок для захисту від росіян, «ніколи не призначався для використання як зброя».

«Однак українці використовували його так, як було не передбачено будь-якими угодами», — сказала Шотвелл.

Україна ефективно використовувала безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення далекого вогню та скидання бомб.

«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити ці можливості. Є речі, які ми можемо зробити та вже зробили», — сказала Шотвелл. Вона відмовилася уточнити, яких саме заходів компанія SpaceX ужила для цього.

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сімʼям, які постраждали від російського вторгнення.