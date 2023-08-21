«єЧерга» запрацювала для пасажирських автобусів на шести пунктах пропуску

З 21 серпня регулярні й нерегулярні автобусні рейси можуть перетнути кордон у трьох областях лише за записом у «єЧерга».

Про це пише пресслужба «Укртрансбезпеки».

Тепер «єЧерга» для автобусів працює на цих пунктах пропуску:

Краківець — Корчова (Львівська область);

Шегині — Медика (Львівська область);

Порубне — Сірет (Чернівецька область);

Мамалига — Крива (Чернівецька область);

Ягодин — Дорогуськ (Волинська область) — лише регулярні рейси;

Устилуг — Зосин (Волинська область).

Пасажирські перевізники, які зареєструвалися в онлайн-черзі, мають приїжджати до пункту пропуску в зазначений час за автобусним маршрутом. Однак у тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.

Водій автобуса може продовжити свою чергу один раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо треба більше часу на дорогу.