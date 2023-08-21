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«єЧерга» запрацювала для пасажирських автобусів на шести пунктах пропуску

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

З 21 серпня регулярні й нерегулярні автобусні рейси можуть перетнути кордон у трьох областях лише за записом у «єЧерга».

Про це пише пресслужба «Укртрансбезпеки».

Тепер «єЧерга» для автобусів працює на цих пунктах пропуску:

  • Краківець — Корчова (Львівська область);
  • Шегині — Медика (Львівська область);
  • Порубне — Сірет (Чернівецька область);
  • Мамалига — Крива (Чернівецька область);
  • Ягодин — Дорогуськ (Волинська область) — лише регулярні рейси;
  • Устилуг — Зосин (Волинська область).

Пасажирські перевізники, які зареєструвалися в онлайн-черзі, мають приїжджати до пункту пропуску в зазначений час за автобусним маршрутом. Однак у тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.

Водій автобуса може продовжити свою чергу один раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо треба більше часу на дорогу.

  • Проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили у грудні 2022 року. У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.
  • У серпні уряд розширив програму «єЧерга» для автобусів на кордонах з Молдовою, Румунією і Угорщиною.