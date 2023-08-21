«єЧерга» запрацювала для пасажирських автобусів на шести пунктах пропуску

З 21 серпня регулярні й нерегулярні автобусні рейси можуть перетнути кордон у трьох областях лише за записом у «єЧерга».
Про це пише пресслужба «Укртрансбезпеки».
Тепер «єЧерга» для автобусів працює на цих пунктах пропуску:
- Краківець — Корчова (Львівська область);
- Шегині — Медика (Львівська область);
- Порубне — Сірет (Чернівецька область);
- Мамалига — Крива (Чернівецька область);
- Ягодин — Дорогуськ (Волинська область) — лише регулярні рейси;
- Устилуг — Зосин (Волинська область).
Пасажирські перевізники, які зареєструвалися в онлайн-черзі, мають приїжджати до пункту пропуску в зазначений час за автобусним маршрутом. Однак у тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.
Водій автобуса може продовжити свою чергу один раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо треба більше часу на дорогу.
- Проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили у грудні 2022 року. У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.
- У серпні уряд розширив програму «єЧерга» для автобусів на кордонах з Молдовою, Румунією і Угорщиною.