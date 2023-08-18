Уряд розширює програму «єЧерга» для автобусів на кордонах з Молдовою, Румунією і Угорщиною

Уряд збільшує перелік пунктів пропуску для послуги «єЧерга» для автобусів. Ідеться про ще пʼять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Про це Міністерство відновлення повідомило 18 серпня.

Окрім пунктів пропуску «Ягодин — Дорогуськ» і «Устилуг — Зосин» у Волинській області, послуга зʼявиться в наступних пунктах пропуску:

«Краківець — Корчова» (Львівська область, кордон з Польщею);

«Шегині — Медика» (Львівська область, кордон з Польщею);

«Порубне — Сірет» (Чернівецька область, кордон з Румунією);

«Мамалига — Крива» (Чернівецька область, кордон з Молдовою);

«Чоп — Захонь» (Закарпатська область, кордон з Угорщиною)

У Львівській та Чернівецькій областях тестування послуги почнуть 21 серпня, у Закарпатській — 23 серпня.

Для перетину кордону дані водія та автобуса мають бути внесені в систему «єЧерга». Для цього треба зареєструватись тут та обрати потрібний прикордонний перехід. Реєстрація буде доступна за день до старту руху, тобто 20 серпня для пунктів пропуску із Львівської та Чернівецької областей та 22 серпня для Закарпатської. Ідеться як про регулярні автобусні маршрути, так і про нерегулярні. Тобто всі автобуси, що перетинають вказані пункти пропуску, повинні бути зареєстровані в системі.

За три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнули близько тисячі автобусів. Послуга «єЧерга» дозволяє фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних і нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону.