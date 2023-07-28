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З серпня пасажирські автобуси та легкові авто зможуть перетинати кордон за допомогою «єЧерги». Як це зробити

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Кабмін розширює дію електронної черги на легкові автомобілі та автобуси, що здійснюють пасажирські перевезення через кордон.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Перше рішення стосується нашого пріоритетного проєкту «Єврокордон». Ми будуємо нову логістику й уже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення», — сказав Шмигаль.

За його словами, це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Пілотний проєкт з пропуску автобусів стартує в серпні.

Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:

Волинська область

  • Ягодин — Дорогуськ;
  • Устилуг — Зосин.

Львівська область

  • Краківець — Корчова;
  • Рава-Руська — Хребенне;
  • Шегині — Медика;
  • Нижанковичі — Мальховіце.

Чернівецька область

  • Порубне — Сірет;
  • Мамалига — Крива.

Закарпатська область

  • Ужгород — Вишнє Нємецьке;
  • Чоп (Тиса) — Захонь;
  • Дякове — Халмеу.

Вінницька область

  • Могилів-Подільський — Отач.

Одеська область

  • Рені — Джурджулєшти;
  • Старокозаче — Тудора;
  • Виноградівка — Вулканешти;
  • Орлівка — Ісакча.

Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

  • Проєкт «єЧерга» для перетину кордону запустили в грудні 2022 року. У травні 2023 року система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але надалі програму розширюють.