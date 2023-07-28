З серпня пасажирські автобуси та легкові авто зможуть перетинати кордон за допомогою «єЧерги». Як це зробити

Кабмін розширює дію електронної черги на легкові автомобілі та автобуси, що здійснюють пасажирські перевезення через кордон.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Перше рішення стосується нашого пріоритетного проєкту «Єврокордон». Ми будуємо нову логістику й уже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення», — сказав Шмигаль.

За його словами, це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Пілотний проєкт з пропуску автобусів стартує в серпні.

Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:

Волинська область

Ягодин — Дорогуськ;

Устилуг — Зосин.

Львівська область

Краківець — Корчова;

Рава-Руська — Хребенне;

Шегині — Медика;

Нижанковичі — Мальховіце.

Чернівецька область

Порубне — Сірет;

Мамалига — Крива.

Закарпатська область

Ужгород — Вишнє Нємецьке;

Чоп (Тиса) — Захонь;

Дякове — Халмеу.

Вінницька область

Могилів-Подільський — Отач.

Одеська область

Рені — Джурджулєшти;

Старокозаче — Тудора;

Виноградівка — Вулканешти;

Орлівка — Ісакча.

Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.