Рух тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі може продовжитись. Україна працює над страхуванням суден

Україна розглядає можливість подальшого використання тимчасового транспортного коридору для перевезень зерна після того, як минулого тижня цивільне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вперше скористалося ним.

Про це пише Reuters.

Україна 10 серпня оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в портах після припинення основної угоди щодо експорту зерна. Утім, Москва не повідомила, чи буде поважати судноплавний коридор, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння щодо безпеки.

«Поки що пройшло лише одне комерційне судно, воно показало готовність рухатися альтернативними шляхами. Далі має бути рух ще потенційно 7—8 суден... Тоді, можливо, в майбутньому ці альтернативні маршрути стануть коридором для руху суден, які прямують із вантажами зерна та олійних культур», — заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Заступник міністра економіки України Олександр Грибань повідомив Financial Times, що Київ разом із світовими страховиками працює над схемою покриття ризиків зернових суден, що прямують до портів Чорного моря та назад. За словами Марчука, Україна вже виділила 20 мільярдів гривень ($547 мільйонів) на страхування кораблів.