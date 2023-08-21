Рух тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі може продовжитись. Україна працює над страхуванням суден

Україна розглядає можливість подальшого використання тимчасового транспортного коридору для перевезень зерна після того, як минулого тижня цивільне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вперше скористалося ним.
Про це пише Reuters.
Україна 10 серпня оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в портах після припинення основної угоди щодо експорту зерна. Утім, Москва не повідомила, чи буде поважати судноплавний коридор, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння щодо безпеки.
«Поки що пройшло лише одне комерційне судно, воно показало готовність рухатися альтернативними шляхами. Далі має бути рух ще потенційно 7—8 суден... Тоді, можливо, в майбутньому ці альтернативні маршрути стануть коридором для руху суден, які прямують із вантажами зерна та олійних культур», — заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Заступник міністра економіки України Олександр Грибань повідомив Financial Times, що Київ разом із світовими страховиками працює над схемою покриття ризиків зернових суден, що прямують до портів Чорного моря та назад. За словами Марчука, Україна вже виділила 20 мільярдів гривень ($547 мільйонів) на страхування кораблів.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до плавання в умовах, що склалися, судно допустять до маршруту. За цих умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн вантажу на борту, зокрема з продовольством. 18 серпня судно прибуло до Стамбулу.
- Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 16 липня. 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і знищили щонайменше 180 тисяч тонн зерна.