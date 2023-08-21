Попри нейтралітет Ірландія навчатиме українських військових вогневої підготовки

Близько 30 військовослужбовців Збройних сил Ірландії навчатимуть українських військових у складі великої європейської групи інструкторів у рамках місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС.

Інформацію про це підтвердило Міністерство оборони країни.

Спершу тренування мали передбачати розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку, але тепер відомство заявило, що війська також будуть залучені до тренувань з вогневої підготовки.

У своїй заяві уряд країни уточнив, що, відповідно до Програми діяльності уряду, він не постачає ЗСУ жодного озброєння.

«Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону. Надання солдатам базової військової підготовки, в тому числі лідерства та стройової підготовки, не впливає на цю політику військового нейтралітету», — підкреслив уряд країни.