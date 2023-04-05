Ірландія проведе форум про відмову від нейтралітету через війну росії проти України

Уряд Ірландії хоче порушити питання про відмову країни від нейтралітету на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє ірландський мовник RTЕ.

У червні цього року в кількох ірландських містах пройде чотириденний форум, присвячений обороні та безпеці. Під час цього форуму відбудуться дебати про нейтралітет за участю експертів з міжнародної політики та оборони, науковців і представників суспільства. За результатами дебатів незалежний голова підготує звіт, який може лягти в основу рекомендацій уряду.

Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що країні необхідно реагувати на нову реальність і традиційна політика військового нейтралітету не звільняє її від цього.

Поки що уряд прямо не розглядає можливість відмовитися від нейтралітету, проте про такі плани ще в березні 2022 року говорив віцепремʼєр Ірландії.