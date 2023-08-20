Офіс генпрокурора розповів деталі розслідування ракетного удару по центру Чернігова

Офіс генерального прокурора розслідує ракетний удар росії 19 серпня по Чернігову за двома напрямами.
Про це 20 серпня в етері телемарафону повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, які вчинили в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов.
Зараз прокуратура встановлює тих людей, які ухвалили рішення завдати удару, і тих, які безпосередньо це зробили. Також відпрацьовується версія про те, що удар могли навести російські агенти на території України.
Юрій Бєлоусов зазначив, що росія використала ракету «Іскандер-М», у якої є кілька налаштувань. Вона була налаштована таким чином, що підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості.
«Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей», — додав керівник департаменту.
Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус розповів деталі щодо виставки. Так, до них організатори звернулися з листом про те, що будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів, і попросили ОВА забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування.
«Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз із цього питання тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставини», — пояснив Чаус.
За його словами, після повітряної тривоги організатори і учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Серед учасників дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих — це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали у транспорті.
- У суботу, 19 серпня, близько 11:30 російські війська вдарили балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», по центру Чернігова. Удар прийшовся на драмтеатр на головній площі міста — ракета поцілила майже впритул до будівлі.
- У цей час у театрі проходила виставка дронів «Люті пташки». Ініціаторка заходу, ветеранка Марія Берлінська заявила, що подію анонсували у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим і перевіреним учасникам за лічені години до заходу. На афіші виставки було зазначено, що вона проводилася у співпраці з обласною військовою адміністрацією.
- Від удару загинули 7 людей, постраждали 129, зокрема 15 дітей і 15 поліцейських.