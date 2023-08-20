Офіс генпрокурора розповів деталі розслідування ракетного удару по центру Чернігова

Офіс генерального прокурора розслідує ракетний удар росії 19 серпня по Чернігову за двома напрямами.

Про це 20 серпня в етері телемарафону повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, які вчинили в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов.

Зараз прокуратура встановлює тих людей, які ухвалили рішення завдати удару, і тих, які безпосередньо це зробили. Також відпрацьовується версія про те, що удар могли навести російські агенти на території України.

Юрій Бєлоусов зазначив, що росія використала ракету «Іскандер-М», у якої є кілька налаштувань. Вона була налаштована таким чином, що підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості.

«Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей», — додав керівник департаменту.