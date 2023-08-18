У Перу відкрили новий вид змій і назвали його на честь Гаррісона Форда

У Перу науковці знайшли новий вид змій і назвали його на честь Гаррісона Форда — Tachymenoides harrisonfordi. Ця рептилія завдовжки 40 см і має жовто-коричневий колір.
Про це пише CNN.
«Хіба не круто було присвятити цей новий вид Гаррісону Форду? Ще й смішно — через ненависть до змій його персонажа Індіани Джонса», — розповів професор біології Едгар Лер, що описав новий вид.
Плазуна знайшли в національному парку Отіші. Його вважають найменш науково обстеженим національним парком Перу. Вчені добиралися туди гелікоптером, із припасами на три-чотири тижні, і навіть зустріли наркоторговців.
«Мені шкода всього біорізноманіття, яке залишається невідомим просто через присутність наркоторговців», — зазначив Лер.
Він повернувся до своєї лабораторії зі зразком — дорослим самцем змії завдовжки 40,6 см, із бронзовою і золотою лускою. За допомогою генетичного секвенування дослідник підтвердив, що цей вид дійсно раніше не документували.
- Минулого року науковці знайшли у змій клітори. Це відкриття дозволило пояснити поведінку змій під час «прелюдій». Також учені зʼясували, що змії чують звуки, які поширюються повітрям, і по-різному на них реагують. Слух допомагає плазунам уникати хижаків і випадкових травм. Раніше їх вважали глухими.
- Також дослідники дізналися, що змії можуть заспокоювати одне одного під час стресу — як люди, гризуни, птахи й примати.