Дослідження: Змії допомагають одне одному долати стрес

Змії можуть заспокоювати одне одного під час стресу — як люди, гризуни, птахи й примати, пише CNN.

Науковці вивчали південнотихоокеанських гримучих змій (Crotalus helleri) які поширені в Південній Каліфорнії. Виявилося, що у змій, які переживали стресові ситуації разом із супутником, знижувалася частота серцевих скорочень, як порівняти з тими, що пережили стрес поодинці.

Щоб дізнатися це, дослідники помістили 25 змій у 19-літрові пластикові відра, герметично закрили їх і вдарили по контейнерах, щоб імітувати стресове середовище. Вони відстежувати рівень стресу тварин, коли ті були наодинці, із супутником і з мотузкою приблизно такого ж розміру, як інша змія. Частота серцевих скорочень змій суттєво знижувалася лише у другому випадку.

Це відкриття доводить наявність у рептилій соціальної буферності — явища, коли наявність друзів може зменшити біологічну реакцію на стрес.

Flickr

«Люди часто справді бояться змій … [але] вони не дуже відрізняються від нас. У них є мами, які піклуються про своїх дітей. Вони можуть зменшити свій стрес, коли вони разом. Це те, що ми, люди, теж робимо», — сказав один з авторів дослідження.

Учені припускають, що подібна поведінка може бути властива багатьом видам змій, а також ящіркам, крокодилам та іншим рептиліям.