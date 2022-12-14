Науковці знайшли клітори у змій — це докорінно змінює уявлення людей про будову тіла цих тварин.

Про це пише BBC.

Докторант і дослідниця Меган Фолвелл виявила, що змії мають два окремих клітори — геміклітори. Вони розділені тканиною і приховані внизу хвоста. Цей орган із подвійними стінками містить нерви та еритроцити, з яких зазвичай складається еректильна тканина.

За словами Фолвелл, у літературі про жіночі статеві органи змій пишуть, що цього органа у плазунів немає або він зник у процесі еволюції. Це пояснення не влаштувало дослідницю, і вона почала шукати зміїний клітор.

Науковиця працювала зі смертельною гадюкою й одразу знайшла клітор — структуру у формі серця — біля пахучих залоз змії, які використовуються для залучення партнерів до спаровування.

Потім її команда перевірила гіпотезу на різних зміях, проаналізувавши загалом девʼять видів, у тому числі строкатого пітона, гадюку шумливу та мокасинову змію мексиканську. Геміклітори були різні за розміром, але їхня наявність не викликала жодних сумнівів. Також дослідники виявили, що у деяких видів змій клітор тендітний і маленький — менше міліметра.

Це відкриття дозволить людям переглянути свої уявлення про статеве життя змій.

До цього часу вчені вважали, що секс змій «здебільшого повʼязаний із примусом, а самець змії змушує самку спаровуватися», — каже Меган Фолвелл. Такий висновок зробили під час спостереження за сексуальною поведінкою плазунів — самці змій зазвичай були досить агресивними, тоді як самки, навпаки, здавалися більш «спокійними».

Нове відкриття також дозволило пояснити поведінку змій під час «прелюдій» — самці цих тварин досить часто труться хвостами або обвиваються навколо хвоста свого партнера — там, де розташований клітор.