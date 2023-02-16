Дослідження показало, що змії можуть чути людський голос. Раніше вважали, що вони глухі

Біологи зʼясували, що змії чують звуки, які поширюються повітрям, і по-різному на них реагують. Слух допомагає плазунам уникати хижаків та випадкових травм.

Про це пише The Conversation.

Дослідники вивчили 19 різних змій семи видів і дізналися не тільки, що змії мають слух, а й що їхня реакція на звук відрізняється залежно від виду. Науковці відтворювали різні звуки у спеціальній звуконепроникній кімнаті та спостерігали за поведінкою змій.

Цей експеримент розвінчав міф про те, що змії глухі. Вони можуть чути, але не так добре, як люди. Змії чують лише низькі частоти — приблизно нижче позначки 600 Гц, тоді як більшість із нас може чути набагато ширший діапазон.

Частота людського голосу становить приблизно 100–250 Гц, залежно від статі. Під час дослідження змії реагували на цей звук, багато з них — дуже активно. Тож науковці зробили висновок, що змії можуть чути, як люди голосно говорять або кричать.