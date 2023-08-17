«Барбі» стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні

За перші чотири тижні прокату в Україні фентезі-комедія «Барбі» з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях зібрала понад 110 мільйонів гривень. В українських кінотеатрах фільм стартував 20 липня.
Про це повідомив офіційний дистрибʼютор Warner Bros. Pictures компанія Kinomania.
Стрічка стала найкасовішим проєктом Warner Bros. в Україні, обійшовши попереднього лідера — фільм «Аквамен» Джеймса Вана.
Супергеройський фільм стартував в національному прокаті у грудні 2018 року та з того часу зібрав 108,7 мільйона гривень.
Тим часом глобальні касові збори «Барбі» сягнули $1,2 мільярда — робота Ґрети Ґервіґ також стала найкасовішим у світі фільмом, знятим жінкою.
- На платформі для оренди житла Airbnb виставляли справжній будинок Барбі в Малібу, штат Каліфорнія. Орендувати його можна було лише на 21 та 22 липня 2023 року — у дні премʼєри фільму «Барбі».
- Вʼєтнам заборонив фільм «Барбі» через карту Південнокитайського моря. Вʼєтнамський посадовець назвав кадр «образливим», але не уточнив, про яку саме сцену йдеться. Ліван також заборонив фільм, адже він «пропагує гомосексуальність і суперечить релігійним цінностям».