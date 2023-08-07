Фільм «Барбі» зібрав у прокаті понад мільярд. Ґрета Ґервіг першою з жінок у режисурі сягнула такого результату

Збори від світового прокату фентезі-комедії «Барбі» за 17 днів показу перевищили $1 мільярд, що зробило Ґрету Ґервіг першою в історії режисеркою, чия робота зібрала таку суму.

Про це повідомляє Variety.

У Північній Америці фільм зібрав $459 мільйонів, а ще $572 мільйони – в інших регіонах світу.

«Барбі» досягла рекордних прибутків вже за 17 днів після виходу на екрани, ставши за цим показником найшвидшим та найуспішнішим релізом Warner Bros. За 100-річну історію студії це восьмий учасник «Клубу мільярдерів».

Попередній рекорд належав фільму «Гаррі Поттер і Дари смерті: 2 частина», який досяг такого фінансового результату за 19 днів.