На Airbnb пропонують орендувати «будиночок Барбі» біля каліфорнійського узбережжя

На платформі для оренди житла Airbnb виставили справжній будинок Барбі в Малібу, штат Каліфорнія. Орендувати його можна лише на 21 та 22 липня 2023 року, а бронювання відкриють 17 липня. Оголошення опублікували від імені Кена — хлопця Барбі.

Маєток на березі океану повністю рожевий. У ньому для гостей є шафа з одягом і аксесуарами лялькових героїв, а ще кімната в ковбойському стилі з килимами з коровʼячої шкіри, капелюхами та пледами з принтом коней.

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На території «будиночку Барбі» є басейн, тренажерна зала, танцювальний майданчик,, зона відпочинку і барбекю, а неподалік можна влаштувати серфінг, шопінг тощо.