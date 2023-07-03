Вʼєтнам заборонив фільм «Барбі» через карту Південнокитайського моря

У В’єтнамі заборонили американський фільм «Барбі», який має вийти в прокат 21 липня, пише BBC.

Це сталося через сцену з картою, на якій зображені спірні територіальні претензії Китаю у Південнокитайському морі. Вʼєтнамський посадовець назвав кадр «образливим». Про яку саме сцену йдеться, наразі незрозуміло.

Китай використовує лінію з девʼятьма штрихами на своїх картах Південнокитайського моря, щоб продемонструвати власні територіальні претензії. Ось як це виглядає:

CIA