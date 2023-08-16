Литва закриє два пункти перетину кордону з Білоруссю

Литовський уряд вирішив з 18 серпня тимчасово закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю «Шумкас» і «Тверечеус».

Про це пише місцеве видання LRT.

Уряд пояснив рішення реакцією на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці, а також запобіганням контрабанді товарів.

Транспорт може проїхати через інші пункти пропуску, де є рентгенівська система контролю, якої не мають «Шумкас» і «Тверечеус».

Загалом у Литви з Білоруссю шість пропускних пунктів.