Латвія через «вагнерівців» розгортає спецгрупу на кордоні з Білоруссю

Латвія планує розгорнути спеціальну оперативну групу на кордоні з Білоруссю через ймовірну військову загрозу після переміщення найманців «ПВК Вагнера».

Про це заявив керівник Державної прикордонної служби Латвії, передає Associated Press.

«Голова Державної прикордонної служби Латвії заявив, що ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент «гібридної війни», але зросли з приходом «групи Вагнера», — йдеться у повідомленні.

За його словами, латвійські прикордонники почали підготовку спецпідрозділів для реагування на загрозу.