Євгеній Пригожин створив компанію в Білорусі

Засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин створив у Білорусі Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Менеджмент і Консалтинг».

Про це пише видання Reform.by.

Компанію 19 липня зареєстрував Могильовський облвиконком. Поруч із селом Цель Осиповичського району, де офіс компанії, розташований польовий табір «вагнерівців».

Статутний капітал компанії — 200 білоруських рублів, це близько $80. Генеральним директором компанії є сам Пригожин, а її власником — російська компанія «Конкорд», якою також володіє Пригожин. Єдиним видом діяльності компанії вказано «управління нерухомим майном».

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