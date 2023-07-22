Євгеній Пригожин створив компанію в Білорусі

Засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин створив у Білорусі Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Менеджмент і Консалтинг».
Про це пише видання Reform.by.
Компанію 19 липня зареєстрував Могильовський облвиконком. Поруч із селом Цель Осиповичського району, де офіс компанії, розташований польовий табір «вагнерівців».
Статутний капітал компанії — 200 білоруських рублів, це близько $80. Генеральним директором компанії є сам Пригожин, а її власником — російська компанія «Конкорд», якою також володіє Пригожин. Єдиним видом діяльності компанії вказано «управління нерухомим майном».
- У Могильовській області Білорусі неподалік міста Осиповичі розгорнуті «навчальні місця» для так званої територіальної оборони Білорусі, де за інструкторів «вагнерівці». У селі Цель Могильовської області зводять великий табір для «ПВК Вагнера». Свіжий супутниковий знімок показує, що туди вже звезли сотні одиниць техніки.