В Алжирі також заборонили фільм «Барбі»

Міністерство культури Алжиру заборонило фільм про Барбі і попросило кінотеатри негайно зняти його з прокату. Про це повідомляє Reuters.
Фільм офіційно заборонили за «завдання шкоди моральності». Мінкультури заявило, що фільм «пропагує гомосексуальність і не відповідає релігійним та культурним переконанням Алжиру».
За даними сайту 24H Algérie, кінотеатри в містах Алжир, Оран і Костянтин були переповнені на премʼєрі стрічки.
- Збори від світового прокату «Барбі» за 17 днів показу перевищили мільярд доларів, що зробило Ґрету Ґервіг першою в історії режисеркою, чия робота зібрала таку суму.
- На платформі для оренди житла Airbnb виставляли справжній будинок Барбі в Малібу, штат Каліфорнія. Орендувати його можна було лише на 21 та 22 липня 2023 року — у дні премʼєри фільму «Барбі».
- Вʼєтнам заборонив фільм «Барбі» через карту Південнокитайського моря. Вʼєтнамський посадовець назвав кадр «образливим», але не уточнив, про яку саме сцену йдеться. Ліван також заборонив фільм, адже він «пропагує гомосексуальність і суперечить релігійним цінностям».