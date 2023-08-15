В Алжирі також заборонили фільм «Барбі»

Міністерство культури Алжиру заборонило фільм про Барбі і попросило кінотеатри негайно зняти його з прокату. Про це повідомляє Reuters.

Фільм офіційно заборонили за «завдання шкоди моральності». Мінкультури заявило, що фільм «пропагує гомосексуальність і не відповідає релігійним та культурним переконанням Алжиру».

За даними сайту 24H Algérie, кінотеатри в містах Алжир, Оран і Костянтин були переповнені на премʼєрі стрічки.