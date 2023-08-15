Росія обстріляла Україну ракетами, які виготовили цього року, у них — 30 іноземних мікросхем

Росія зранку 15 серпня обстріляла Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети росіяни виготовили у квітні цього року, у них — приблизно 30 іноземних мікросхем.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна передає цю інформацію партнерам. Уряди партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

У липні Офіс президента повідомляв, що в російській зброї та техніці нарахували 1 057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше з таких компонентів виробляється американськими компаніями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, німецькою Infineon Technologies і корейською Samsung. Продають до росії ці компоненти переважно з Китаю, однак невелика частка продавців також перебувають у Європейському Союзі, Південній Кореї, Вʼєтнамі та Туреччині.