На Львівщині через російський обстріл пошкоджені сотні квартир і понад десять будинків. Є постраждалі

Російські окупанти вночі 15 серпня масовано атакували ракетами Україну, зокрема Львівську область. Є руйнування і постраждалі.

Про це пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Там зайнялися пожежі, людей евакуювали. Сотні квартир пошкоджені, вибиті 500 вікон.

Четверо людей постраждали й отримують меддопомогу. Незначні загоряння сталися й в інших частинах Львова. В одному з гіпермаркетів через падіння уламків ракети обвалилася стеля.

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У селі Ставчани пошкоджені 10 будинків. Люди дістали легкі травмування. Також пошкоджені будинки в селі Суховоля.