Росія масовано обстріляла Україну вночі. Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Дніпрі

Уночі 15 серпня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Дніпрі та Запоріжжі.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті є влучання в житловий будинок, на верхніх поверхах якого зайнялася пожежа. Він пише, що було «багато збитих ракет».

Будинок у Львові. Андрій Садовий / Telegram

Андрій Садовий показав наслідки влучання російської ракети у двір дитячого садка. Там утворилася вирва завглибшки 9 і діаметром 20 метрів. У будинку навпроти пошкоджені понад сто квартир, вибиті 500 вікон. Чотири людини отримують меддопомогу.

На Волині вночі працювала ППО, однак є «приліт» в одне з промислових підприємств у Луцьку, зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Загинули три людини. Кілька постраждалих перебувають у лікарні.

Через російський обстріл на підприємстві у Дніпрі спалахнула пожежа. Дві людини поранені, написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували. За словами Лисака, ППО збила над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555.

Мешканці Запоріжжя теж повідомляли про звуки вибухів уночі, проте секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв вранці написав, що «надзвичайних ситуацій не зафіксовано».

На Хмельниччині вночі відпрацювала ППО. Минулося без постраждалих і руйнувань. В Івано-Франківській області протиповітряна оборона збила ракету, уламки якої впали на приватне подвір’я і пошкодили будинок, господарські споруди. Постраждалих немає.