В Одесі від нічної атаки постраждали 203 будівлі

В Одесі масована ракетно-дронова атака пошкодила 203 будівлі — Сили оборони збили усі повітряні цілі, але уламки та вибухова хвиля завдали великих руйнувань.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Серед пошкоджених споруд є сім закладів освіти, один із яких — памʼятка архітектури. Обстеження будинків триває — в місті працюють оперативні штаби.

Медіа поширюють фото вигорілого одеського гіпермаркету Fozzy, а в соцмережах люди припускають, що такі руйнування міг спричинити лише прямий удар дрона або ракети.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Бабелю» запевнив, що ППО збила усі цілі. Fozzy згорів виключно через пожежу. Він пояснив, що дрони Shahed летять на низькій висоті, і коли їх збивають, то є дуже великий розліт палаючих уламків. Це й дає велику руйнівну вибухову хвилю.

За його словами, пошкодженою вважається і будівля, де вибило одну шибку — тому статистика така велика.

«Треба розуміти, що дрон містить 40 кілограм вибухової частини і він летить на рівні 50 — 100 метрів (залежно від програмування) — відповідно, що під час збиття, буде велика вибухова хвиля, після чого посипляться уламки», — зазначив речник.