Повітряні сили: ППО знищила над Україною 16 крилатих ракет

Уночі 15 серпня Сили протиповітряної оборони збила в небі над Україною 16 російських крилатих ракет. Серед знищених — «Калібри», Х-101/Х-555.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом було 28 пусків крилатих ракет різних типів. Також зафіксували 8 пусків зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Чотири крилаті ракети Х-22 росіяни запустили з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування — Сольци, Шайковка). Ще 20 ракет Х-101/Х-555 випустили з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування — Енгельс, Олєнєгорськ). А чотири ракети «Калібр» летіли з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).