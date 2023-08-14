«Це дуже інтригуюча ідея». Штати прокоментували можливість створити трибунал щодо росії в одній із європейських країн

Українські чиновники заявили, що є ідея створити інтернаціоналізований трибунал в одній з європейських країн на основі законодавства цієї країни. США назвали цю ідею «інтригуючою».

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.

«Це дуже інтригуюча ідея. Цікаво дізнатися більше про правові підстави для цього. Але оскільки розгляд справи все одно буде в інтернаціоналізованому національному суді, я не думаю, що він подолає імунітет глави держави. Однак це потенційно усуває необхідність змінювати українську Конституцію в умовах воєнного стану», — зазначила Бет ван Скаак.

За її словами, потрібно зʼясувати, чи є європейська держава, яка захоче прийняти юрисдикцію. І, можливо, доведеться попрацювати над правовою базою для цього. «Але це, безумовно, пропозиція, яку варто розглянути ретельно», — додала представниця Держдепу.