«Є два занепокоєння». У США пояснили, чому не підтримують ідеї України про спеціальний трибунал щодо агресії

У США є два занепокоєння щодо ідеї України про спеціальний трибунал щодо агресії, який можна було б створити через Генеральну Асамблею ООН.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.
Перше занепокоєння ― юридичне. «Чи має Генеральна Асамблея повноваження створювати суд? Цього ніколи не було. І згідно зі Статутом, Генеральна Асамблея може лише давати рекомендації державам. Неясно, чи може вона створити примусову інституцію», — пояснила Бет ван Скаак.
Друге занепокоєння — чи вистачить голосів у Генеральній Асамблеї «для цієї нової, неперевіреної ідеї». США проаналізували голосування в Генасамблеї — коли йдеться про активні заходи, такі як виключення росії з Ради з прав людини або створення Реєстру збитків, кількість голосів на підтримку різко падає.
«Найгіршим варіантом було б ініціювати резолюцію, яка провалиться або матиме слабку підтримку. Бо для України важливо зберегти підтримку міжнародної спільноти. І я думаю, що є держави, які обережно ставляться до створення нового великого суду, який буде дорого коштувати. Бо є питання про те, як він буде фінансуватися. ООН буде його фінансувати коштом внесків? Багато держав скептичні щодо цього», — пояснила Бет ван Скаак.
За її словами, інтернаціоналізований трибунал можна створити швидко. Також, якщо Україна створить такий трибунал, можна буде звернутися до Генасамблеї з проханням ухвалити резолюцію, яка заохочуватиме держави до пошуку шляхів співпраці з цією інституцією, закликатиме до відповідальності за агресивну війну і всі воєнні злочини.
«Я думаю, що отримати резолюцію Генасамблеї, яка б благословила цю ініціативу і заохочувала до співпраці, набагато легше, ніж отримати резолюцію, яка б фактично створила саму інституцію», — додала представниця Держдепу.
- Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а у його створенні брала б участь ООН. Штати підтримують ідею інтернаціоналізованого трибуналу, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів.
- Тим часом Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд та уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з обʼєднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.